Часть Лувра в Париже закрывают из-за наводнения
25 января 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 25 января, стало известно, что часть музея Лувр в Париже пришлось закрыть. Согласно последней информации, речь идет о подземной галерее, где находятся многие экспонаты исламского искусства.
Данная мера была принята в связи с наводнением в столице Франции. Предполагается, что доступ на нижний уровень Лувра будет закрыт до воскресенья, передает портал Artnetnews.
Отметим, что уровень воды в Сене к настоящему моменту достиг 5,12 метра, вследствие чего были затоплены дороги и аллеи, а также закрыты некоторые станции метро. Специалисты не исключают, что к выходным наводнение может принять более серьезный оборот.