Часть Лувра в Париже закрывают из-за наводнения

В четверг, 25 января, стало известно, что часть музея Лувр в Париже пришлось закрыть. Согласно последней информации, речь идет о подземной галерее, где находятся многие экспонаты исламского искусства.

Данная мера была принята в связи с наводнением в столице Франции. Предполагается, что доступ на нижний уровень Лувра будет закрыт до воскресенья, передает портал Artnetnews.

Отметим, что уровень воды в Сене к настоящему моменту достиг 5,12 метра, вследствие чего были затоплены дороги и аллеи, а также закрыты некоторые станции метро. Специалисты не исключают, что к выходным наводнение может принять более серьезный оборот.