Землетрясение произошло в Калифорнии

В четверг, 25 января, на территории американского штата Калифорния произошло землетрясение. Данную информацию сегодня вечером предоставили в Геологической службе Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 16.39 по местному времени (в 19.39 по Москве). Эпицентр землетрясения был замечен специалистами примерно в 173 километрах от города Ферндейл на глубине 5,1 километра, отмечает РИА "Новости".

К настоящему моменту сообщений о жертвах или пострадавших в ходе подземных толчков не поступало. Информации о разрушениях также пока нет.