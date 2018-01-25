Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 25 января, сделал важное заявление. Президент Штатов сегодня сообщил, что в будущем году в Иерусалиме будет открыто "небольшое" посольство Америки.

В рамках встречи Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Давосе американский политик отметил, что в городе появится уменьшенная версия диппредставительства США.

Как уточняет РИА "Новости", глава израильского правительства выразил президенту Соединенных Штатов благодарность за решение перенести посольство в Иерусалим. Нетаньяху отметил, что подобное действие является историческим и народ Израиля всегда будет о нем помнить.