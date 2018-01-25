Порошенко потребовал чтобы журналистка, говорившая на русском, сняла вышиванку

Украинский лидер Петр Порошенко выразил недовольство журналисткой в вышиванке, которая задала ему вопрос. Инцидент произошел накануне в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно последней информации, представительница СМИ спросила президента Украины, с какой целью он принял "закон о войне". При этом на женщине была надета вышиванка, а ее слова прозвучали по-русски, передает "Росбалт".

Петр Порошенко заявил, что ответит только в том случае, если вопрос повторят на украинском и подчеркнул, что понимает английский, но говорить намерен исключительно на своем родном языке. Он также посоветовал журналистке, говорившей на русском, снять вышиванку.