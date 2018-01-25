Появилась информация о подготовке ВСУ к новому наступлению в Донбассе

Разведка народных республик Донбасса вскрыла подготовку Вооруженных сил Украины к наступлению под городом Горловка. Об этом СМИ сообщили источники в руководстве самопровозглашенных государств.

Разведданные свидетельствуют о том, что украинские военные занимаются разминированием «серой зоны» в районе Горловки. В результате должны образоваться безопасные коридоры для прохождения пехоты и техники, пишет «Русская весна».

Ранее в ОБСЕ заявили о том, что полномасштабные боевые действия на востоке Украины могут возобновиться в ближайшее время. Такой вывод по итогам поездки в Донбасс сделал представитель международной организации Александр Хуг.