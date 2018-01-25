Донбасс: Украина вновь нарушает Минские соглашения

Вопросы, касающиеся преступлений Украины на Донбассе беспокоят не только простых граждан в России и на Украине, но и многочисленных общественных деятелей, политологов, чиновников. В прошедшей конференции в ТАСС представители Москвы, Луганска и Донецка обсудили доклады международных организаций (ООН и ОБСЕ) о ситуации на Донбассе, количество пострадавших от вооруженного конфликта, заключенных и жертв репрессий, а так же возможные пути урегулирования конфликта.

Когда говорят об Украине или Донбассе, то почти всегда начинаются горячие споры и обсуждения. И в этой теме важно максимально объективно представить информацию, поступающую из этих регионов. Зачастую факты искажаются, в основном со стороны украинских СМИ, которые занимаются и поддержкой пропагандистских штампов.

Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков высказал обеспокоенность по этому поводу. Но отметил, что есть и положительные тенденции. Делаются многочисленные доклады представителями ОБСЕ, отмечаются доказательствами факты нарушения Минских соглашений, но этого катастрофически мало, так как мирный процесс не стал более эффективен.

Проблем, которые необходимо решать, очень много: военные действия, жертвы притеснений, искажение фактов, жертвы Майдана и новой власти. И список этот лишь увеличивается. То, что вооружённые силы Украины входят в зону конфликта и мешают перемещению мирных жителей, начинают вооружённые действия и используют гражданские объекты в своих целях - факт, который можно доказать и он задокументирован представителями Донецка и Луганска. При этом большая часть жертв этих конфликтов - простые мирные жители, проживающие на территории ЛНР и ДНР, а также жители подконтрольных Украине территорий.

По словам генерального директора "Агентства стратегических коммуникаций" Вадима Самодурова люди просто боятся подавать какие-либо жалобы под угрозой расправы, хоть международные организации фиксируют нарушения, украинские власти по своему искажают факты. При этом нередки эпизоды использования правоохранительными органами Украины пыток и жестокого обращения с заключенными с целью получения информации.

В плане освещения событий в СМИ тоже не все так просто. Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда журналистам, которые стараются передать информацию максимально объективно и правдиво, инкрементируют 109 статью “терроризм”. И уж еще более кощунственными выглядят убийства журналистов, когда подобные дела совершенно не рассматриваются, а самих журналистов просто никто не защищает.

В свою очередь представители Луганска и Донецка рассказали о многочисленных фактах нарушения прав человека. Люди пропадают и этими делами тоже никто с украинской стороны не занимается. Хотя есть случаи раскрытия секретных тюрем, но они единичны.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу санкций в отношении Киева, представители со стороны Москвы ответили, что пока у Европы не будет осмысленных процессов или конкретных действий, то санкций не будет. Но процесс идет, все дела будут обжаловаться и передаваться в международные суды и все виновные обязательно понесут наказание.

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе и не поддерживает все возможные конфликты на данной территории.