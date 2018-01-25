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Парубий обвинил в развязывании войны в Донбассе исторических реконструкторов

25 января 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Парубий обвинил в развязывании войны в Донбассе исторических реконструкторов
фото: globallookpress.com

Боевые действия на востоке Украины начались по вине любителей исторической реконструкции. Такую версию выдвинул спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее киевские силовики отчитались об уничтожении грузовика с «российскими артиллеристами».

 

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В Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире инженер морского конструкторского бюро "Малахит". Мужчине было 30 лет. Инженер 23 января не вышел на работу после отпуска. Его коллеги заявили в полицию.

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Нацеленные на Россию американские ракеты предложили разместить в центре Киева

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На борту пропавшего рыболовецкого судна "Восток" находился 21 человек

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Рост цен на лекарства на семь процентов ожидается в этом году

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СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

В багажнике автомобиля, врезавшегося в остановку, находился труп неизвестного человека. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Данные о гибели водителя опровергаются.

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Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил о том, что референдум по статусу Крыма под эгидой ООН проводить не требуется. Крымчане сделали выбор в 2014 году окончательно и бесповоротно.

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Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились подробности дорожно-транспортное происшествия на остановке общественного транспорта в районе дома номер 68 на проспекте Мира. Автомобиль "Форд" на полной скорости влетел в остановку.

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В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве в среду, 24 января, легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на проспекте Мира. В результате наезда на остановку погиб один человек и три человека пострадали.

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В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

Недавно международная группа реставраторов сделала в Башкирии уникальное открытие. В Каповой пещере, которая известна благодаря найденным в ней наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита, обнаружено изображение верблюда. Это гигантское событие в антропологическом мире.

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Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе, назван в честь генерала армии, первого главкома ВВС России, Героя России Петра Дейнекина. Завтра полет Ту-160М увидит Путин.

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Азербайджан переходит на «светлую сторону»

Азербайджан переходит на «светлую сторону»

19 января Азербайджан получил очередную партию новых российских бронетранспортёров БТР-82А. СМИ страны распространили видеокадры разгрузки в порту Баку нескольких десятков боевых машин. Данные поставки свидетельствуют о постепенном восстановлении связей Азербайджана и и России

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Как говорят источники «АН» в двух палатах парламента, в недрах высшей власти вынашивают идею полностью переформатировать правительство после выборов президента страны. Ожидается, что вместо классических министерств будут сформированы некие проектные направления или департаменты

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Начало года принесло новый рыбный рекорд

Начало года принесло новый рыбный рекорд

Несмотря на то что прошедший год стал для России рекордным по объёму вылова за последние 25 лет, рыбаки начали 2018 год с прибавки на промысле. К 18 января отечественные предприятия уже добыли почти 172 тыс. т водных биоресурсов. Это на 39% выше прошлогоднего уровня.

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