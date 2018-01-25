Парубий обвинил в развязывании войны в Донбассе исторических реконструкторов
25 января 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Боевые действия на востоке Украины начались по вине любителей исторической реконструкции. Такую версию выдвинул спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
В распоряжении Парубия оказалась информация, в которой утверждается, что шесть лет назад в Донбассе возникла сеть военно-исторических клубов, якобы контролируемых Москвой. Данные организации готовили кадры для будущего восстания и разрабатывали планы захвата местных администраций, процитировало председателя украинского парламента агентство «Новороссия».
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее киевские силовики отчитались об уничтожении грузовика с «российскими артиллеристами».