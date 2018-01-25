Нацеленные на Россию американские ракеты предложили разместить в центре Киева

Соединенные Штаты должны были разместить в центре Киева ракеты, нацеленные на Москву. Об этом в эфире российского телевидения заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, говоря о событиях, связанных с присоединением Крыма к РФ в 2014 году.

Кроме того, Цимбалюк отметил, что украинское правительство готово всячески поддержать армию США, если та встанет на защиту Украины от России. У Киева хватит ресурсов, чтобы обеспечить американских военным всем необходимым, сказал журналист на программе «России 1».

Ранее в эфире той же передачи Романа Цимбалюка высмеяли за рассказ о появлении в Азовском море украинской подлодки.