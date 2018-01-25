Луганск обвинил Украину в создании «военной истерии» на территории ЛНР

Украинские спецслужбы начали проводить мероприятия по дестабилизации обстановки в ЛНР, их целью является создание «военной истерии» на территории самопровозглашенного государства. Об этом заявили в правительстве республики.

В официальном сообщении говорится, что некоторое время назад городские и районные администрации получили по почте поддельные документы, якобы подписанные руководством ЛНР, в которых идет речь о проведении мобилизации. Луганские силовики подозревают, что за распространением фальшивок стоит Киев, пишет «Русская весна».

Ранее в интернете появились слухи о массовой мобилизации в соседней ДНР. Эти сведения были опровергнуты руководством республики.