Киевский журналист выдал в соцсети секретные планы украинской армии

Юрий Бутусов, главный редактор одного из киевских интернет-изданий, заблокированных в России, выдал секретные планы украинского Генштаба. Соответствующий пост журналист разместил в социальной сети Facebook.

Бутусов рассказал своим подписчикам, что для воюющей в Донбассе армии страны планируют закупить 800 противотанковых ракетных комплексов украинского производства и 500 дронов. В Генштабе, в свою очередь, отметили, что раскрытая представителем СМИ информация носит секретный характер, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что бойцы батальона «Донбасс» отчитались об уничтожении грузовика, который якобы перевозил российских артиллеристов.