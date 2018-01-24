Киевские силовики отчитались об уничтожении грузовика с «российскими военными»

Бойцы добровольческого батальона «Донбасс» уничтожили в зоне конфликта на востоке Украины грузовой автомобиль, который якобы перевозил российских артиллеристов. Такие сведения распространила разведка подразделения.

Инцидент произошел в районе города Горловка, передает агентство «Новороссия». Доказательств, подтверждающих то, что в машине находились военные РФ, «Донбасс» не предъявил.

Киев регулярно обвиняет Россию в прямой военной помощи ополченцам Донбасса, в Москве эти утверждения опровергают. Ранее СМИ процитировали вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ответил на вопрос об участии российской армии в украинском конфликте перед заседанием в ПАСЕ.