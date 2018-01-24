В ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления войны в Донбассе

Украинская армия и ополченцы народных республик Донбасса в настоящее время активно готовятся к возобновлению полномасштабных боевых действий. С таким заявлением выступил представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По словам Хуга, международные наблюдатели зафиксировали, что противоборствующие стороны роют окопы, накапливают в них оружие и минируют обширные территории, пишет сайт «Новороссия». Эти действия свидетельствуют о том, что в ближайшее время произойдет новая эскалация конфликта, отметил представитель ОБСЕ.

Ранее в интернете был опубликован прогноз, автор которого предположил, что украинские силовики проведут наступательную операцию в Донбассе летом текущего года.