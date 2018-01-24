Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные на востоке страны, пережили «адскую ночь». Такое словосочетание фигурирует в военных сводках, обнародованных Киевом.

В пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе проинформировали, что за прошедшие сутки защитники народных республик неоднократно обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов. В результате погиб один военный.

Кроме того, штаб обвинил противника в обстреле города Докучаевска, контролируемого властями Донецкой народной республики. В Киеве утверждают, что ополченцы убили несколько мирных жителей, пишет «Русская весна».

Ранее стало известно о том, что подразделения ДНР вырыли «подземный город» в ожидании наступления украинских силовиков.