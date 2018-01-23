Видео драки между курдами и турками в аэропорту Ганновера попало в сеть

Видеозапись массовой драки между курдами и турками, которая 22 января произошла в аэропорту "Лангенхаген" в немецком городе Ганновер, попала в сети. Об инциденте сообщило германское издание Focus.

Прокурдская группа в терминале вылета проводила спонтанный митинг против военной операции Турции на севере Сирии, - сообщает kommersant.ru. Митингующие поругались с турецкими пассажирами, и конфликт перерос в драку. В ход шли не только кулаки, но и флаги протестующих

По данным местной газеты Hannoversche Allgemeine Zeitung, в драке участвовали около 180 человек. В результате два человека получили легкие ранения. Чтобы разнять дерущихся полиция применила перцовый газ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований на севере Сирии после неисполнения курдами ультиматума: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции.