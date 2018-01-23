В Госдуме назвали признаки подготовки Украины к вторжению в Донбасс

Украинская армия готовится к вторжению на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказали в Государственной Думе РФ.

Депутат Руслан Бальбек в разговоре с РИА Новости отметил, что за последнее время Вооруженные силы Украины значительно нарастили свою мощь. По словам парламентария, это является признаком того, что Киев планирует наступать.

Бальбек предупредил, что в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе на границе с Россией появятся слабоуправляемые военные группировки, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности. Чтобы ликвидировать эту угрозу, РФ должна будет вмешаться в конфликт, отметил депутат.

Ранее во вторник сообщалось, что ополченцы ДНР обвинили Украину в подготовке крупной провокации.