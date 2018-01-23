Ополченцы рассказали о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе

Власти Украины намерены использовать боевую авиацию для осуществления крупной провокации в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Разведка самопровозглашенной республики выяснила, что в ближайшее время Киев планирует провести в зоне конфликта военные учения с участием ВВС, передает агентство «Новороссия». По словам Басурина, в ходе тренировки украинские силовики могут специально сбить один из своих самолетов, чтобы обвинить в этом ополченцев.

Ранее в интернете был опубликован прогноз, автор которого предположил, что полномасштабные боевые действия на востоке Украины возобновятся летом текущего года.