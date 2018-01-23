Глава ЦРУ: через несколько месяцев КНДР может нанести удар по Америке

Глава ЦРУ Майк Помпео в минувший понедельник, 22 января, сделал шокирующее заявление. По его словам, Северная Корея способна нанести удар по Соединенным Штатам Америки уже через несколько месяцев.

В рамках одного из интервью руководителя Центрального разведывательного управления спросили, сколько требуется времени лидеру КНДР Ким Чен Ыну, чтобы осуществить атаку на США. Как уточняет CBS, Помпео, не задумываясь, сообщил, что это вопрос буквально пары месяцев.

Интересно, что директор ЦРУ и раньше называл этот срок, о чем ему и напомнила журналистка. Майк Помпео подтвердил, что это так и заметил, что американские власти упорно трудятся, чтобы отсрочить эту ситуацию. Он также добавил, что Штаты надеются на помощь со стороны России и КНР в данном вопросе.