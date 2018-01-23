Президент Филиппин потребовал пристрелить его, если он нарушит конституцию

Филиппинский лидер Родриго Дутерте потребовал, чтобы военные страны пристрелили его, если он нарушит конституцию. Политик во время визита на военную базу подчеркнул, что его слова не являются шуткой.

Президент Филиппин призвал национальную полицию и вооруженные силы обеспечить соблюдение конституции и убить его, если он примет решение находиться у власти дольше, чем положено и станет диктатором, передает во вторник, 23 января, портал Rappler.com.

По мнению Дутерте, защита основного закона является ключевой и священной обязанностью военных страны.

Отметим, что таким образом глава Филиппин продемонстрировал свое отношение к слухам о том, что он в скором времени внесет в конституцию ряд поправок, которые позволят ему остаться президентом даже после завершения его срока в 2022 году.