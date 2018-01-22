Швейцарская пещера стала западней для восьми туристов

В одной из пещер Швейцарии в ловушке оказались восемь немецких туристов, спасатели уже прибыли на место происшествия и пытаются всеми силами освободить пострадавших.

Сотрудники спасательных служб установили связь с туристами, находящимися в пещере Хёллох в Швейцарских Альпах из-за подъёма уровня воды. Туристы не пострадали, еда и вода у них есть. На данный момент никто не называет сроков, когда туристы могут быть освобождены.

Группа туристов отправилась в двухдневный поход по пещере в сопровождении профессионального проводника. Группа состоит из мужчин в возрасте от 25 до 55 лет.

Хеллох – самая протяженная пещера в Европе. Ее длина составляет 200 км, глубина – 939 метров.