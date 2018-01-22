Названа новая дата наступления армии Украины на ДНР и ЛНР
22 января 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Наступательная операция Вооруженных сил Украины против подразделений Донецкой и Луганской народных республик может состояться летом текущего года. Соответствующий прогноз появился в интернете.
В заметке, опубликованной агентством «Новороссия», говорится о том, что Киев может счесть летние месяцы подходящим временем для возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. К этому моменту ВСУ должны получить в свое распоряжение американские противотанковые комплексы Javelin. Они являются очень мощным средством поражения, особенно опасным для устаревших бронемашин Т-64, которые используют ополченцы.
Москва в случае серьезного обострения конфликта оперативно вмешаться в него будет не в состоянии, отмечается в материале. Это связано с тем, что власти РФ сосредоточатся на организации чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле.
Ранее власти ДНР заявляли о том, что масштабное наступление противника должно начаться в январе 2018-го. В настоящее время столкновения в зоне конфликта носят локальный характер.