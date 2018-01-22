Названа новая дата наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

Наступательная операция Вооруженных сил Украины против подразделений Донецкой и Луганской народных республик может состояться летом текущего года. Соответствующий прогноз появился в интернете.

В заметке, опубликованной агентством «Новороссия», говорится о том, что Киев может счесть летние месяцы подходящим временем для возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. К этому моменту ВСУ должны получить в свое распоряжение американские противотанковые комплексы Javelin. Они являются очень мощным средством поражения, особенно опасным для устаревших бронемашин Т-64, которые используют ополченцы.

Москва в случае серьезного обострения конфликта оперативно вмешаться в него будет не в состоянии, отмечается в материале. Это связано с тем, что власти РФ сосредоточатся на организации чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле.

Ранее власти ДНР заявляли о том, что масштабное наступление противника должно начаться в январе 2018-го. В настоящее время столкновения в зоне конфликта носят локальный характер.