Две пожилые гражданки России погибли в ходе ДТП в Таиланде

Две гражданки России погибли в ходе дорожно-транспортного происшествия в Таиланде. За рулем автомобиля марки Nissan во время аварии, согласно последней информации, находился уроженец Украины.

В полиции в понедельник, 22 января, уточнили, что мужчина не справился с управлением и срезался в микроавтобус, вследствие чего две женщины 67 и 68 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, передает "Газета.Ru", ссылаясь на издание Phuket News.

Подчеркивается, что в результате ДТП пострадал и сам водитель. Он был экстренно доставлен в один из местных госпиталей на обследование. Впоследствии медики расскажут, были ли обнаружены в его крови следы наркотиков или же спиртных напитков.