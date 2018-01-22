Боевые действия на востоке Украины завершатся в текущем году, итогом конфликта станет возвращение Донбасса в состав страны. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Украинский чиновник сообщил журналистам, что урегулирование конфликта в 2018-м обозначено в документах Организации Объединенных Наций, передает агентство «Новороссия». Гримчак добавил, что в этом же году Киев должен восстановить контроль над Донбассом. Надеется на это заместителю министра, по его словам, позволяет «некоторая информация».

Противостояние между ополченцами Донбасса и киевскими силовиками продолжается с весны 2014 года. Ранее «Аргументы недели» опубликовали результаты онлайн-опроса, участники которого сочли маловероятным вариант возвращения региона в состав Украины.