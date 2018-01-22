В Киеве предрекли мгновенный разгром ВСУ в случае войны с Россией

В случае войны с Российской Федерацией Вооруженные силы Украины будут разгромлены в считанные дни. Такое мнение высказал киевский политолог Олег Волошин, ранее работавший пресс-секретарем МИД страны.

Согласно оценке Волошина, которого процитировало агентство «Новороссия», иностранное оружие украинскую армию не спасет. Эксперт отметил, что Россия обладает стратегической авиацией и крылатыми ракетами, против которых западные системы вооружения бессильны.

Ранее Соединенные Штаты пообещали оказать Киеву бесплатную военную помощь. С соответствующим заявлением выступила американский посол на Украине Мари Йованович.