Уничтожение штабов ВСУ и «Правого сектора» в Донбассе сняли с беспилотника

В интернете опубликовано видео уничтожения штабов Вооруженных сил Украины и запрещенной в России группировки «Правый сектор» в Донбассе. Запись сделана с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте». Как пишет сайт «Русская весна», дрон запечатлел удары артиллерии ополченцев по позициям противника весной и летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли пассажирский автобус в «серой зоне» Донбасса. Согласно данным, которые обнародовали власти Донецкой народной республики, в результате произошедшего в воскресенье инцидента погиб один человек.