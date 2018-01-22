Начальник британского Генштаба заявил о превосходстве российской армии

Начальник британского генштаба Ник Картер сделал важное заявление. По его словам, вооруженные силы Соединенного Королевства в настоящий момент существенно "проигрывают" армии Российской Федерации.

Картер отмечает, что российские крылатые ракеты, которые ранее применялись в Сирии, представляют серьезную угрозу для Великобритании. Как уточняет издание The Telegraph, Лондон сейчас не располагает эффективной защитой от данного типа оружия.

Руководитель генштаба Британии также подчеркнул, что власти страны в последнее время меньше тратят на военные разработки, вследствие чего королевство отстает от России в данной сфере.