Один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы в заливе Винсенес на Земле Уилкса сумел снять на видеокамеру пингвина, который неожиданно запрыгнул на лодку к ученым. Опубликовано видео общительного пингвина из Новой Зеландии

Ученые в этот момент осуществляли сбор проб воды. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в более привычную для нее среду.

Автор видео прокомментировал забавную ситуацию так: «Когда пингвин приходит, чтобы проверить работу».

Ранее сообщалось, что дикая лиса съела весь улов рыбака во Владивостоке. Видео этого редкого события рыбак разместил на YouTube. Пугливое животное подошло к мужчине и стало ждать, пока тот покормит ее рыбой.