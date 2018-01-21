Калифорнийский любитель суши вытащил из себя полутораметрового червя

Мужчина рассказал врачу местной больницы, что страдает от диареи. Во время очередного посещения туалета он обнаружил, что из него выходит что-то странное. Этим чем-то оказался полутораметровый червь.

Пациент сложил его в полиэтиленовый пакет и принес в больницу Калифорнии. Сперва медик скептически воспринял заявление о том, что мужчина болен гельминтозом, пока не увидел то, что он ему принес. Длина гигантского паразита составляла около 165 сантиметров, пишет New York Daily News.

Мужчина признался врачу в особой любви к суши, особенно к сашими с сырым лососем, которое он ел постоянно. Это и могло стать причиной заражения.