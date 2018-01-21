Курды попросили Россию остановить турецкую военную операцию в Африне

Роди Осман - представитель Северного Курдистана в Москве - призвал Россию остановить военную операцию Турции против курдов в сирийском Африне. Турецкие военные в минувшую субботу объявили о начале операции «Оливковая ветвь» и начали к вечеру операцию против формирований курдов.

Сегодня турецкие танки вошли в Африн и оказали поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдов.

По словам представителя Северного Курдистана, турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбула. Он подчеркнул, что «одобрение такой операции против Африна — большая ошибка». «России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который дан Турции и не быть на стороне такого режима», - цитирует РИА Новости призыв Османа.

Как он считает, «Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов».