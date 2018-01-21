Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем

Президент Украины Петр Порошенко на новогодних каникулал отдыхал на Мальдивах под чужим именем.

Украинскому президенту и членам его семьи сделали паспорта на вымышленные имена.

Организацей документов для поездки на экзотический остров занималась Служба безопасности Украины (СБУ) после того, как глава Госохраны написал в службу секретное письмо о том, что в адрес главы государства поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался департамент оперативно-технических мероприятий СБУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове со своей семьей. Сутки отдыха на этом острове стоят 25 тысяч долларов.

Говорят, украинский президент любит отдыхать на Мальдивах, но посещает и европейские курорты.