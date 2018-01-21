США при Буше и Ельцине планировали включить Россию в проект «Звездные войны»

О том, что США при Джордже Буше и Борисе Ельцине планировали сделать Россию партнером американского проекта Стратегической оборонной инициативы (СОИ), известного как «Звездные войны», пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, в начале 90-х годов прошлого века в британское правительство под руководством Джона Мейджора поступила информация о намерении Белого дома поговорить с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным о партнерстве с Россией по программе СОИ.

По данным издания, власти США тогда решились пригласить Россию в проект «Звездные войны» восхитившись, как Ельцин

«уничтожил коммунизм». Буш был готов поделиться своими стратегическими военными технологиями.

Идея проекты «Звездные войны» возникла у администрации президента США Рональда Рейгана в 1983 году.

Предполагалось, что создание противоракетной обороны в космосе должно было защитить США от ракет и оружия массового поражения из Ирака или из Ливии.

Как в рассекреченных документах британского правительства говорится, что технологию «космического щита» Буш хотел обсудить с Ельциным в феврале 1992 году во время встречи в Кэмп-Дэвиде, которая ознаменовала конец холодной войны, - передает РБК.

Проект был закрыт в 1993 году.