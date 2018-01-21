Турецкие танки сегодня вошли в сирийский Африн
21 января 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 21 января, турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку наступлению "Сирийской свободной армии" на курдов. Турецкая артиллерия вновь открыла огонь по позициям курдов.
Телеканал NTV передал, что танки не сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны курдов, передает РИА Новости.
Минувшей ночью в турецкую провинцию Хатай, приграничную с Сирией, прибыли солдаты на автобусах и танки. Сюда же направлены спецназовцы из подразделений турецких провинций Болу и Кайсери, передает ТАСС.
Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
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