Новый боевой корабль ВМС США во время первого похода застрял во льдах

Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock, который был введен в эксплуатацию только в декабре 2017 года, застрял во льдах у берегов Канады и не может добраться до порта приписки во Флориде. Морозы в этом регионе установились рекордные.

Американский военный корабль покинул порт Баффало 20 декабря. По плану корабль должен был ненадолго остановиться в Монреале, куда он добрался через неделю, а затем направиться в Галифакс. Но судно застряло во льдах и не может следовать, в в порту не оказалось достаточного количества буксиров.

Представитель ВМС США Кортни Хиллсон сообщила, что судно останется в порту Монреаля до потепления, - сообщает РИА Новости.

Корабль Little Rock относится к классу Freedom и предназначен к патрулированию прибрежных вод, для поражения мин, уничтожения тихоходных подлодок и надводных кораблей. Экипаж корабля — 50 человек, 75 человек - во время выполнения боевой задачи.