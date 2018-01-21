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Пушков высказался о намерении Молдавии "выставить счет" России за Приднестровье

21 января 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков высказался о намерении Молдавии "выставить счет" России за Приднестровье
фото: соцсети

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался об идее Молдавии предъявить России счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Кишинев собирается нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. "Счет будет измеряться в миллиардах долларов", - подчеркнул он.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — ответил российский сенатор Александр Пушков, опубликовав ответ на странице в Twitter.
Андриан Канду высказал мнение, что "около двух тысяч российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами, Россия нарушила международное право".

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Террористы захватили заложников в отеле Кабула: есть погибшие

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Турецкие самолеты, бомбившие сирийский Африн, вернулись на базы

Более 70 турецких военных самолетов, наносивших удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне, вернулись на свои базы после успешного выполнения задания, сообщил генштаб Турции в субботу.

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Британский подросток выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные разведки

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