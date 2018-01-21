Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался об идее Молдавии предъявить России счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Кишинев собирается нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. "Счет будет измеряться в миллиардах долларов", - подчеркнул он.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — ответил российский сенатор Александр Пушков, опубликовав ответ на странице в Twitter.

Андриан Канду высказал мнение, что "около двух тысяч российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами, Россия нарушила международное право".