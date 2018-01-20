Около 40 человек пострадали при пожаре в отеле Праги

Из-за пожара в отеле в центре Праги погибли не менее двух человек, сообщили в экстренных службах города. По сообщениям СМИ, около 40 человек пострадали, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Часть людей остается заблокированными в здании отеля.

Возгорание в гостинице Eurostars David, расположенной на улице Наплавни, произошло вечером в субботу 20 января. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и медики, район гостиницы оцеплен полицией Праги.

Что стало причиной возгорания, пока не уточняется. Очевидцы выкладывают в соцсетях десятки роликов, снятых на месте происшествия.