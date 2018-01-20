Террористы захватили заложников в отеле Кабула: есть погибшие

Вооруженные боевики атаковали этим вечером International Hotel в столице Афганистана. Они устроили перестрелку и взяли заложников. В результате инцидента несколько человек погибли.

В МВД страны заявили, что полиция оцепила район и пытается взять ситуацию под контроль. Террористы сейчас забаррикадировались на кухне и в номерах отеля, пишут местные СМИ.

По меньшей мере 15 человек могли погибнуть или получить ранения в результате совершенной атаки. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на одного из очевидцев, которому удалось бежать из гостиницы после начала штурма.

International Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.