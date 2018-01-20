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Британский подросток выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные разведки

20 января 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Британский подросток выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные разведки
pixabay.com

Подросток из Великобритании Кейн Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, получил доступ к компьютерам экс-главы Центрального разведуправления Джона Бреннана, притворившись самим Бреннаном.

Даже после того, как он не смог ответить на кодовый вопрос — кличка собаки — подростку удалось убедить сотрудников оператора связи, что он на самом деле тот, за кого себя выдаёт, сменить не только пин-код, но и сам контрольный вопрос.

Кроме того, британский подросток убедил службу техподдержки ФБР, что является Марком Джулиано, который на тот момент возглавлял Федеральное бюро расследований США. В итоге ему удалось получить доступ к базам данных разведки.

Среди других целей его атак были экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон и Джеймс Клэппер, директор Национальной разведки при Обаме, сообщает The Telegraph.

Гэмбл, который основал пропалестинскую группу Crackas With Attitude, издевался над американской службой безопасности, сообщая в Twitter о своих успехах.

Хакер, страдающий аутизмом, был арестован в феврале 2016 года в своем доме в Коалвилле недалеко от Лестера. Кейн Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в том числе в "попытке получить несанкционированный доступ" к данным и в "несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы". Сейчас молодому человеку 18 лет.

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