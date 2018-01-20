Новый корабль ВМС США при первом походе застрял во льдах

Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock, введенный в эксплуатацию 16 декабря 2017 года, застрял во льдах во время первого похода. Он не смог вернуться на базу во Флориде, так как попал в ледовый плен у берегов Канады.

Согласно плану, предусматривалась его недолгая остановка в Монреале, до которого он добирался неделю. Затем Little Rock должен был отправиться в Галифакс. Однако поход оказался прерванным. Судно застряло во льдах, образованных в результате сильнейших заморозков. Судно останется в Монреале, пока температура воздуха не поднимется до более высокой отметки.

USS Little Rock предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. На вооружении корабля стоит ракетное вооружение и артиллерия.