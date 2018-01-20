Мэр Гданьска извинился перед россиянами, чью машину закидали камнями

Жители Калининградской области, чью машину закидали камнями в польском Гданьске, встретились с мэром города. Павел Адамович пригласил россиян к себе, чтобы извиниться за неприятный инцидент.

Градоначальник подчеркнул, что Гданьск открыт для людей любых национальностей и мировоззрений, поэтому он крайне резко реагирует абсолютно на все случаи национализма, ксенофобии, а также неуважения, передает издание trojmiasto.wyborcza.pl. Он отметил, что поиски злоумышленников продолжаются.

Напомним, 13 января в польском городе камнями закидали автомобиль гражданки РФ, которая приехала в Гданьск вместе с маленьким ребенком и мамой. Булыжники повредили заднее стекло иномарки.