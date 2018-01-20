Власти США подтвердили, что бесплатно предоставят Киеву как минимум часть оружия

Власти США подтвердили готовность бесплатно предоставить Украине как минимум часть новой военной помощи. Об этом в минувшую пятницу, 19 января, заявил сотрудник американского Госдепартамента.

Помощь будет включать в себя вооружения, а также боеприпасы. Подчеркивается, что оружие, о котором идет речь, носит исключительно оборонительный характер. Сотрудник Госдепа добавил, что общая сумма помощи, которую США окажут Украине в сфере безопасности с 2014 года, составит примерно 750 миллионов долларов, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря прошлого года Вашингтон сообщил о намерении передать Киеву ряд вооружений, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.





