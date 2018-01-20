В ЮАР ребенок появился на свет через 10 дней после кончины своей матери

В ЮАР на днях случилось поразительное происшествие, которое шокировало медиков. Ребенок появился на свет через десять дней после кончины своей матери – 33-летней Номвелисо Номасонто Мдойи.

Инцидент был зафиксирован в муниципалитете Мбизана перед похоронами усопшей молодой женщины. Работники кладбища обнаружили в гробу мертвого младенца, передает издание Times Live.

Впоследствии родственники покойной сообщили, что она находилась на девятом месяце беременности, когда умерла от удушья в собственном доме.

Специалисты отмечают, что младенец мог "родиться" самостоятельно вследствие расслабления мышц матери после ее смерти.