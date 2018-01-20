Нацбанк Украины не исключает возможность разрыва связей с МВФ

Заместитель руководителя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сделал важное заявление. Не исключено, что уже в середине текущего года сотрудничество с Международным валютным фондом может быть прекращено.

Подчеркивается, что такой исход возможен в том случае, если до июля 2018 года Украина не получит от МВФ новый транш, передает в субботу издание "Известия".

Напомним, что недавно глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, почему ЕС отказался выделить украинской стороне 600 миллионов евро. Дело в том, что Киев не выполнил четыре условия предоставления финансовой помощи из 21 указанного.