Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

Танкер Gaselys с российским сжиженным газом, следовавший в США, развернулся в Атлантическом океане, изменил курс и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. США закупили сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" у России из-за повышения цен на голубое топливо на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Танкер, принадлежащее французской компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн. Прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу, - сообщает РИА Новости.

По данным Bloomberg, владельцы груза, если они не обязаны поставить СПГ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место. Но такие случаи происходят крайне редко.