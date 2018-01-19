Накануне мэр Киева Виталий Кличко искупался на Крещении в проруби. Вместе со своим начальником в ледяную воду окунулись заместители политика, его советники, а также некоторые депутаты и главы районов.

Кличко решил сплотить и закалить всю свою команду и призвал коллег поучаствовать в купании. Мэр Киева также заявил, что "плохим" чиновникам, которые плохо будут работать в течение года, следует опасаться. Политик пошутил, что на следующее Крещение не выпустит их из проруби, пока они не посинеют, передает РИА "Новости".

Глава украинской столицы подчеркнул, что уже предупредил всех о подобной мере, поэтому в 2018 году работы, вероятно, будут выполняться быстрее и качественнее.