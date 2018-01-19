Кличко пообещал, что в следующем году не выпустит "плохих" чиновников из проруби
19 января 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне мэр Киева Виталий Кличко искупался на Крещении в проруби. Вместе со своим начальником в ледяную воду окунулись заместители политика, его советники, а также некоторые депутаты и главы районов.
Кличко решил сплотить и закалить всю свою команду и призвал коллег поучаствовать в купании. Мэр Киева также заявил, что "плохим" чиновникам, которые плохо будут работать в течение года, следует опасаться. Политик пошутил, что на следующее Крещение не выпустит их из проруби, пока они не посинеют, передает РИА "Новости".
Глава украинской столицы подчеркнул, что уже предупредил всех о подобной мере, поэтому в 2018 году работы, вероятно, будут выполняться быстрее и качественнее.