Украинский генерал пожаловался на отказ ВСУ обстреливать территорию России

Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе в 2014 году не выполнили приказ командования и отказались обстреливать территорию России. Об этом заявил генерал-майор Игорь Гордийчук.

Гордийчук рассказал журналистам, что в ходе боев за Саур-могилу по позициям Вооруженных сил Украины якобы вели огонь со стороны РФ. Генерал приказал своим подчиненным ответить на эти действия, однако они не подчинились, пишет «Русская весна». По словам Гордийчука, военные аргументировали отказ нежеланием нарушать международное законодательство.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее «Аргументы недели» опубликовали результаты онлайн-опроса, участники которого сочли минимальными шансы Киева вернуть Донбасс.