Ополченцы рассказали о «самоуничтожении» военной техники ВСУ в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло «самоуничтожение» техники, принадлежавшей Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, видео выступления которого доступно на YouTube, данный инцидент произошел в районе Мариуполя. В ходе выгрузки с железнодорожной платформы сгорела БМП командира одного из украинских батальонов. Причиной случившегося стало короткое замыкание.

Происшествие свидетельствует о крайне неудовлетворительном состоянии техники ВСУ, отметил Эдуард Басурин. Он порекомендовал украинским военным задастся вопросом, куда уходят деньги, выделяемые армии на ремонтные нужды.

Ранее в четверг сообщалось, что МИД Украины обвинил Россию в отстреле киевских силовиков в Донбассе.