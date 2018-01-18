Ополченцы рассказали о «самоуничтожении» военной техники ВСУ в Донбассе
18 января 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта в Донбассе произошло «самоуничтожение» техники, принадлежавшей Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, видео выступления которого доступно на YouTube, данный инцидент произошел в районе Мариуполя. В ходе выгрузки с железнодорожной платформы сгорела БМП командира одного из украинских батальонов. Причиной случившегося стало короткое замыкание.
Происшествие свидетельствует о крайне неудовлетворительном состоянии техники ВСУ, отметил Эдуард Басурин. Он порекомендовал украинским военным задастся вопросом, куда уходят деньги, выделяемые армии на ремонтные нужды.
Ранее в четверг сообщалось, что МИД Украины обвинил Россию в отстреле киевских силовиков в Донбассе.