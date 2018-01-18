Шансы Украины вернуть Донбасс назвали минимальными

У Киева очень мало шансов вернуть в состав Украины территории Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказали интернет-пользователи, которые приняли участие в онлайн-опросе на сайте «Аргументы недели».

Большинство респондентов – 68% - заявило, что воссоединение Донбасса с Украиной исключено. Еще 25% полагают, что это может произойти, если в Киеве поменяется власть. В то, что украинской армии рано или поздно удастся подавить сопротивление ополченцев и взять мятежные территории под свой контроль, верит 7% опрошенных.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что Верховная Рада с третьей попытки приняла закон о реинтеграции Донбасса.