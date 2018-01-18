Власти Швеции начали подготовку к возможной войне с Россией

В Швеции напечатали листовки, которые призваны подготовить жителей страны к возможной войне с Российской Федерацией. В данных материалах даются советы по выживанию в условиях чрезвычайной ситуации.

Распространение листовок должно начаться в ближайшее время, ими будет обеспечено 4,7 млн домохозяйств. Такое обещание дали власти скандинавского государства, пишет сайт «Русская весна».

Ранее руководитель шведской службы безопасности Андерс Торнберг сообщил журналистам, что самой большой угрозой для его страны является Россия. В Стокгольме уверены, что Москва решила любой ценой сорвать вступление Швеции в НАТО.