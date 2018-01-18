Показ «Матильды» запретили на Украине из-за Крыма
18 января 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Показ фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» запретили на Украине из-за Крыма.
Член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино (Госкино) Украины Дмитрий Капранов объяснил, что причиной этому стало участие в фильме музыканта, который находится в украинском черном списке.
Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности ранее составило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещен въезд в страну. В нем числятся десятки российских артистов, напоминают «Аргументы недели – Крым».
Как отметил Капранов, украинцы могут возмутиться, почему показ закрыт из-за одного человека.
Но ведь люди не покупают арбузы, зная, что в нем есть не только витамины, но и нитраты.