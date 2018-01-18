Показ «Матильды» запретили на Украине из-за Крыма

Показ фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» запретили на Украине из-за Крыма.

Член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино (Госкино) Украины Дмитрий Капранов объяснил, что причиной этому стало участие в фильме музыканта, который находится в украинском черном списке.

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности ранее составило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещен въезд в страну. В нем числятся десятки российских артистов, напоминают «Аргументы недели – Крым».

Как отметил Капранов, украинцы могут возмутиться, почему показ закрыт из-за одного человека.

Но ведь люди не покупают арбузы, зная, что в нем есть не только витамины, но и нитраты.