Американцы подталкивают курдов к созданию автономии

На фоне начавшегося до праздников наступления армии Сирии и союзных сил в Хаме, Алеппо и Идлибе обострилась курдская проблема.



Американцы, одной рукой уменьшая «пайку» курдам из проамериканской SDF, другой активно подзуживают их на противостояние Дамаску и Москве. Словом, подталкивают к созданию автономии на захваченных территориях. Появилась информация о том, что США «подготовят пограничную службу безопасности» из числа бойцов SDF. Якобы численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек. Правда, где они их возьмут, непонятно – в SDF в реальности не более 15 тыс. бойцов, а активных и того меньше.



Действовать же эта самозваная «погранслужба» будет возле границы с Турцией. Анкара сразу же заявила, что «США играют с огнём». Президент Турции Эрдоган пригрозил «уничтожить ещё до появления эту самозваную армию» и указал, что турецкие военные «могут начать операцию в сирийском районе Африн в любую минуту».



Операцию турки и в самом деле готовят, демонстративно стягивая технику.

Американцы тут же в очередной раз красиво «кинули» курдов (как совсем недавно в Ираке), заявив, что «Африн находится вне зоны ответственности коалиции». Мол, пусть турки что хотят, то и делают, а спрашивайте с России. Вот такое вот «Америка нам поможет». Да, поможет – но сдохнуть под чужими гусеницами. Интересно, когда переведутся на свете дураки, верящие в англосаксонские обещания?



Сразу после данного заявления курды на границе Африна поснимали флаги своих группировок и повесили флаги России. Такое ощущение, что Эрдоган выступает для курдов в роли плохого следователя в тандеме с добрым Путиным, выгоняя курдов из-под американского «покровительства без прикрытия» под наше.