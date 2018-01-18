СМИ нашли признаки приближения войны между Россией и США

Решение Вашингтона о разработке новых ядерных боеголовок является признаком приближения войны между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Такую точку зрения высказали американские СМИ.

Журнал Newsweek сообщил, что в США в скором времени создадут два новых образца ядерного оружия для сдерживания РФ и Китая. В частности, американским специалистам поставлена задача разработать боеголовки малой мощности для подводных ракет Trident.

Часть экспертов, опрошенных изданием, выразила свой протест против этих планов. Так, Джон Вулфстал, бывший советник 44-го президента США Барака Обамы, отметил, что увеличение количества боеголовок поспособствует росту риска ядерной войны.

Ранее сообщалось, что американские СМИ нашли способ помирить Вашингтон и Москву. По мнению журналистов, странам необходимо обратиться к опыту «холодной войны» и наладить культурный обмен и народную дипломатию.